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Пять лет назад, 18 марта 2014 года, российские военные в Крыму убили прапорщика Сергея Кокурина.

Об этом напомнил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, открывая заседание согласительного совета

«Это была смерть первого военного, первого защитника Крыма. Вечная память и вечная слава прапорщику Сергею Кокурину и всем украинским героям, павшим за независимость Украины, которые сегодня на передовой защищают нашу государственность», - сказал председатель парламента.

Народные депутаты почтили память погибших воинов минутой молчания.

Кокурина убили двумя выстрелами – в голову и в грудь – с АК-47 во время штурма 13-го фотограмметрическому центра в Симферополе. Во время штурма Кокурин находился на наблюдательной башне автопарка части.

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». 

18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 

Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на «референдуме», международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ. 
ForUm

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