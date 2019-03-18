16 марта от осложнений кори умерла 9-летняя девочка в Ривненской области, сообщает пресс-служба Минздрава.

Смерть 9-летней жительницы Березновского района зафиксирована 15 марта.



По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 11-й недели 2019 корью заболели 2146 человек – 1044 взрослых и 1102 ребенка.

Впервые Львовская область потеряла свое антилидерство по уровню заболеваемости корью. С 1 февраля уровень заболеваемости в области еженедельно уменьшается в среднем на 10%. В Винницкой области за 11-ю неделю зарегистрировали почти в 2 раза меньше новых случаев кори, чем предыдущую.

Именно в этих двух областях продолжаются спецоперации, чтобы повысить уровень охвата прививками и остановить распространение кори. Так, во Львовской области усилили меры по иммунизации детей 6-18 лет и в частности в феврале пропущенные прививки получил 19 671 школьник. В Винницкой области в течение февраля защитили от кори 11 848 человек.

Активно прививаются в Черновицкой области: с начала года прививки получили более 10 тысяч человек. Также в области приняли решение не допускать к учебному процессу в учебных заведениях невакцинированных против кори детей.

В результате роста уровня вакцинации в большинстве областей еженедельно фиксируется все меньше новых случаев кори. В то же время в 6 регионах показатели растут: в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также Киеве. Именно в Киеве на прошлой неделе зафиксировано больше всего новых случаев кори.

С начала года от осложнений кори умерло одиннадцать человек.