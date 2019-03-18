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Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов во время выступления в Севастополе заявил, что российский президент Владимир Путин «лично руководил» аннексией полуострова.

«Ничего этого не вышло бы, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин, лично не руководил этой операцией и не принимал личное решение, от которого зависели бы судьбы крымчан и севастопольцев. Решение президента спасли нам жизнь», - заявил Аксенов, выступая у горы Гасфорта, где проходили мероприятия мотоклуба «Ночные волки», посвященные пятой годовщине аннексии Крыма, передает Радио Свобода.

Аксенов добавил, что аннексия полуострова – это «уникальная операция» и все произошло «настолько быстро, дерзко, нагло, что наши оппоненты не успели прийти в себя».

На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 состоялся непризнанный миром «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.
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