В Киеве полицейские задержали двух подозреваемых в совершении разбойного нападения и убийства в Шаргородском районе, их сообщника разыскивают

Оперативники департамента уголовного розыска, винницкого управления уголовного розыска и бойцы спецподразделения КОРД задержали в Киеве двух человек, которые 15 марта в Шаргородском районе совершили разбойное нападение на семью и убийство 34-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Задержанные – 30-летний уроженец Винницкой области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и его 23-летний сообщник. Злоумышленники в последнее время проживали в Киеве.

Два человека, информация о которых предоставлялась в ориентировании, разысканы полицией, установлено, что они не причастны к совершению этих преступлений.

Сейчас по обоснованному подозрению в совершении разбойного нападения и умышленного убийства разыскивается третий злоумышленник, Варивода Степан Михайлович 21.07.1989 г.р.

Просьба к гражданам, которые видели это лицо или имеют информацию о местонахождении разыскиваемого, - сообщить в полицию по телефону (098) 5996354 (заместитель начальника отдела УУР ГУНП в Винницкой области Солодун Максим Владимирович) или 102.

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что погибшего застрелили, когда он освободился и начал преследовать преступников.