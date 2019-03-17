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В Белграде несколько тысяч сторонников оппозиции окружили дом, в котором президент Сербии Александар Вучич выступил с обращением к журналистам, и требуют его отставки.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Их (протестующих) лидеры заявляют, что не разойдутся, пока глава государства не подаст в отставку», - говорится в публикации.

Резиденцию в центре столицы, недалеко от здания парламента, охраняют полицейские и жандармы. Оппозиционеры призывают их и жителей Белграда присоединиться к протестам.

Ранее президент Вучич провел конференцию для прессы по поводу массовых протестов, происходящих в столице и многих городах страны. Он осудил действия пикетчиков, которые вечером 16 марта в течение нескольких часов находились в доме государственного телевидения и Сербии.

Вучич заявил, что власть не запрещает гражданам протестовать, но и не допустит насилия. Одного из лидеров оппозиции он назвал фашистом, других - преступниками и пособниками врагов Сербии.

В других городах Сербии с утра не было массовых собраний.

Как сообщалось, в ночь с субботы на воскресенье участники акции протеста ворвались в здание государственной телерадиокомпании, однако вскоре их оттуда вытеснили правоохранительные органы.

Акции протеста в Сербии вспыхнули в начале декабря 2018 года, после того, как в одном из городов на юге Сербии был жестоко избит один из представителей сербской оппозиции.
ForUm

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