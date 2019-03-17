В субботу, 16 марта, Оболонском районе столицы неизвестными было совершено ограбление храма в честь великомученика и победоносца Георгия в урочище Водогон.
Фото: УПЦ
Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт mitropolia.kiev.ua.
Злоумышленники проникли в церковь через окно в алтарной части.
«Не боясь Бога, вандалы сбросили Святые Дары с престола, повалили семисвечник. Все пожертвования усеянного ящика, а также серебряные кресты и цепочки воры взяли с собой», - рассказали в УПЦ.
На место преступления прибыл наряд полиции, который зафиксировал правонарушение.
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