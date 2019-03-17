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В ближайшие сутки, 18 марта, из западной Европы в Украину придет более теплый и сухой воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник осадки не ожидаются, лишь на крайнем западе страны днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе страны и на юге Одесской области до 6° тепла; днем на Левобережье и в большинстве западных областей 9-14°, на остальной территории 12-17°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 1-3° тепла, днем около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 20,8 градусов тепла в 2012 году, самая низкая ночью - 18,7 градусов мороза в 1898 году.

Во вторник, 19 марта, в западных, Винницкой и Черкасской областях пройдет небольшой, в северных областях умеренный дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер юго-восточный, на западе и севере северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в восточной части местами 0-3° мороза; днем 6-11° тепла, в восточных и южных областях до 14°.

В Киеве 19 марта умеренный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла.
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