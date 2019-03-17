В польском Кракове во время строительных работ возле королевского замка Вавеля погиб гражданин Украины.

Об этом сообщает Gazeta Krakowska.

Отмечается, что инцидент произошел в результате оползня и обвала подпорной стенки, при выполнении работ по ее укреплению.

На место инцидента прибыли медики, пожарная служба и полиция, спасти 45-летнего мужчину пытались около часа, однако безуспешно.

Причины инцидента расследуют прокуратура и полиция.

Противооползневые работы на склонах замка проводятся с декабря 2018 года по заказу местных властей.