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Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в субботу, 16 марта.
«Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины», – говорится в документе.
Напомним, 13 марта Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины. Он был назначен заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.
Напомним, Порошенко заявил, что сделаем все, чтобы Закарпатье стало туристической Меккой.
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