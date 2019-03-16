Во время второго прорыва мужчина сбил шлагбаум, и повредил машину на средстве для принудительной остановки автомобилей.

В Закарпатской области винничанин на «евробляхе» прорвал границу после того, как ему повторно отказали в возможности ввоза автомобиля. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Инцидент произошел накануне вечером. Пограничники дважды задерживали мужчину, который пытался ввезти «евробляху» через автомобильный пункт пропуска Ужгород. В частности, после того, как он получил карточку отказа за нарушения, мужчина вместо возвращения в Словакию на скорости направился в сторону Ужгорода. Пограничный наряд задержал его и оштрафовал.

Однако через несколько часов он попытался повторить маневр. Получив очередную карточку отказа, он сделал вид, что разворачивается в сторону Словакии, однако изменил направление и на высокой скорости поехал в направлении Ужгорода. На выезде из пункта пропуска он сбил тыловой шлагбаум, а также повредил авто на средстве для принудительной остановки. Нарушителя задержали в Ужгородском районе, доставили в полицию, а автомобиль изъяли.