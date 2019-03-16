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Менее, чем за сутки 33 тысячи человек сделали пожертвования семьям погибшим и пострадавшим во время нападений на мечети.

Пострадавшим и семьям жертв перестрелки в Новой Зеландии собрали более полутора миллионов долларов США (более 2,2 миллиона новозеландских долларов). Об этом говорится на официальной странице фонда Givealittle, который занимается сбором средств.

Отмечается, что деньги пожертвовали уже более 33 тысяч человек.

«Десятки семей погибли и многие получили ранения в результате ужасных перестрелок. Они заслуживают нашей помощи и поддержки! Все пожертвования, полученные на этой странице, будут использованы для предоставления поддержки и ресурсов людям, пострадавшим от перестрелок в Крайстчерче, и членам их семей», - говорится на странице фонда.

Напомним, по последним данным жертвами нападения стали 50 человек. 

Полиция задержала четырх человек: троих мужчин и одну женщину. Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант. 
ForUm

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