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США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, никогда не признают аннексию Крыма.

«5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом», - говорится в аккаунте посольства США в Украине в Твиттере.

Посольство также подчеркнуло, что во время визита корабля ВМС США «Дональд Кук» в Одессу была высказана четкая позиция – «США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».

К слову, количество россиян, считающих аннексию Крыма, которую российские власти называют «восстановлением исторической справедливости», полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39%.
ForUm

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