США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, никогда не признают аннексию Крыма.

«5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом», - говорится в аккаунте посольства США в Украине в Твиттере.

(1/2) #КримЦеУкраїна. 5 років тому Росія організувала нелегітимний референдум про анексію Криму. Сполучені Штати не визнаю́ть і ніколи не ви́знають контроль Кремля над Кримом. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 16 марта 2019 г.

Посольство также подчеркнуло, что во время визита корабля ВМС США «Дональд Кук» в Одессу была высказана четкая позиция – «США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».

К слову, количество россиян, считающих аннексию Крыма, которую российские власти называют «восстановлением исторической справедливости», полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39%.