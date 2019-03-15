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Количество россиян, считающих аннексию Крыма, которую российские власти называют «восстановлением исторической справедливости», полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39%. Об этом свидетельствуют данные опроса российского фонда «Общественное мнение», сообщает Радио Свобода.

Доля тех, кто считает, что польза и вред равны, за четыре года выросла с 15 до 39%. Число респондентов, уверенных, что присоединение нанесло вред, увеличилось с 5 до 7%.

При этом 14% заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику страны, 46% респондентов считают, что она плохо повлияла на международное положение России.

В то же время абсолютное большинство жителей аннексированного Крыма и России, согласно опросу, как и раньше, считают аннексию украинского полуострова правильным решением.

Согласно опубликованному накануне опросу Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 89% жителей Крыма сегодня бы вновь проголосовали за «воссоединение с Россией».

«Референдум» о присоединении к России прошел в Крыму 16 марта 2014 в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты полуострова были взяты под контроль российскими войсками. Украина и международное сообщество не признают этот «референдум» и его итоги и осуждают Россию за аннексию Крыма.
ForUm

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