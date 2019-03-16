также в разделеПолитика
Порошенко: Сделаем все, чтобы Закарпатье стало туристической Меккой 14
МИД Эстонии: За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась 20
Канада объявила масштабный пакет санкций против России 48
США добавили в санкционный список 6 россиян и 8 компаний 31
СМИ: «РАЗУМНАЯ СИЛА» и Александр Соловьев оказались проектом Порошенко 143
США предупредили граждан о митинге Нацкорпуса в Киеве 857
В РФ захотели от Украины компенсации убытков за 25-летнюю «аннексию» Крыма 51
Медведчук: Вмешательство Украины в избирательный процесс в США бесспорно – это подтвердил суд 167
Медведчук: Каждый, кто голосует за эту власть, выбирает очередное повышение тарифов и дальнейшее обнищание своей страны и народа 34
ЕС на полгода продлил индивидуальные санкции против РФ 29
ЕС ввел «азовские санкции» против 8 россиян 37
Госдеп назвал С14 и Нацкорпус «группами ненависти» 80
Порошенко прокомментировал смерть сотрудника АП 144
Пилецкая: Идеология «Оппозиционной платформы» отражает запрос всей Украины, которая сегодня в оппозиции к власти 31
Европарламент рекомендует назначить спецпредставителя ЕС по Украине 43
Завтра на ВСК расскажут о хищениях в армии во времена премьерства Тимошенко 138
Адвокат: Вилкул и Мураев сегодня работают на победу идеалов Майдана 822
СБУ проверит счета «Батькивщины» 33

Турция продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины после аннексии Крыма в 2014 году. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции к пятой годовщине аннексии, передает Anadolu.

В сообщении турецкий МИД подчеркнул, что пять лет назад Россия организовала незаконный референдум в Крыму, по итогам которого состоялась аннексия полуострова. Анкара не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Кроме того, особое внимание в обращении уделено крымским татарам.

«Крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свои исторические корни», - говорится в заявлении МИД Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины направил ноту протеста в связи с визитом делегации Государственной думы РФ в оккупированный Крым.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги