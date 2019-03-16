также в разделеПроисшествия
Стрельба возле McDonald's в Николаеве: один человек ранен 137
Оккупанты шесть раз нарушили перемирие, потерь нет 13
На КПВВ на Донбассе умерли два человека 78
На Запорожье зафиксирована массовая гибель птиц 30
В Ривном сгорел двухэтажный пассажирский автобус 44
Шедшее из Мариуполя судно село на мель в Керченском проливе 100
Под Киевом неизвестные с автоматами ограбили ювелирку 36
Названа причина массового отравления школьников в Днипре 67
В Днепре в школу не пришли 500 учеников, 12 – госпитализированы 65
В Миргороде дикий кабан напал на двух женщин 83
ООС: Боевики совершили два обстрела за сутки, ранив двух военных 22
СМИ: На Донбассе из-за взрыва гранаты в блиндаже погибли 2 военных, еще 1 – ранен 90
За сутки боевики 3 раза нарушили режим тишины 20
В оккупированном Крыму снова зафиксировали выброс химических веществ 25
В Кривом Роге ночью подстрелили трех человек 48
За 2018 год на Донбассе погибли 55 мирных жителей 36
Пожар на Донетчине унес жизни 4 человек, двое из них – дети 42
Почти тишина: боевики совершили 1 обстрел на Донбассе 16

За три тысячи долларов военный пообещал согласовать передачу в аренду частному предприятию здания в военном городке.

Майора ВСУ - помощника командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей задержали на взятке в три тысячи долларов. Об этом вечером в пятницу, 15 марта, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

По его данным, задержание состоялось 14 марта.

«Установлено, что офицер требовал и получил взятку в сумме трех тысяч долларов в интересах должностных лиц квартирно-эксплуатационного отдела города Белая Церковь. За полученные средства военный пообещал обеспечить согласование и передачу в аренду в пользу одного из частных предприятий индивидуально-определенного военного имущества, а именно - здания в одном из военных городков Уманского гарнизона», - заявил Лысенко.

Готовится сообщение о подозрении задержанному и ходатайство в суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей, а также об отстранении от занимаемой должности.

Напомним, в ГПУ ответили на громкие обвинения во взяточничестве в оборонной сфере.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги