Почти треть (28%) опрошенных украинцев поддерживают предоставление автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), пишет Радио Свобода.

«Респондентам в ходе опроса задавался вопрос «Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей («ДНР» и «ЛНР») поддержали ли бы Вы такое предложение?». Согласно полученным результатам, 51% украинец скорее или точно поддержали бы такое предложение (в том числе точно поддерживают - 28%), не поддержали бы – 24% (в том числе точно не поддержали бы – 15%) », - говорится в сообщении .

В то же время уверенность относительно автономии для так называемых «ДНР» и «ЛНР» в составе Украины выразили всего на востоке Украины – более 42%, меньше всего на западе – более 13%.

Опрос проводился с 28 февраля по 11 марта 2019 методом личного интервью среди 2004 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыму и неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса.