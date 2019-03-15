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В Национальное агентство по предотвращению коррупции поступила информация о рассылке неизвестными лицами анкет опроса от имени НАПК. Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

«Национальное агентство не направляет подобных анкет и рекомендует субъектам декларирования такие письма не открывать», - отмечается в сообщении.

В НАПК обратили внимание, что все письма, которые направляет агентство, поступают исключительно с официального домена nazk.gov.ua.
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