также в разделеОбщество
15 марта. Картина дня 7
Подозреваемый в подкупе Тимошенко вышел под залог в 4 миллиона 6
Суд назначил дату дебатов в деле Гриба, скоро приговор 6
Арьев – Володину: Можно еще требовать заплатить за охрану в сталинских лагерях 14
Все меньше россиян одобряют «Крымнаш» 40
От имени НАПК рассылают фейковые анкеты 10
МинВОТ: Очередная авария в Керченском проливе произошла из-за построенного моста 205
Почти треть украинцев согласны на автономию «Л/ДНР» в составе Украины 263
Между Киевом и Ужгородом возобновили виасообщение 21
Президент поручил поднять зарплаты бойцам горно-штурмовых бригад 18
Луценко: В НАБУ есть предатели 49
ГБР вызвало на допрос журналистов Bihus.Info 27
Семочко будет руководить СВР до назначения нового главы ведомства 38
Трое судей КС выступили за отставку Шевчука с поста главы суда 79
Марчук: Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской 30
Луценко о деле Гандзюк: Происходит безумие 425
Военные уничтожили БМП боевиков 39
Луценко допускает, что Мангеру могут изменить подозрение на менее тяжкое 38

Судья так называемого «верховного суда ДНР» заочно приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе специального судебного производства установлено, что в январе 2015 года бывшая судья Апелляционного суда Донецкой области Безрученко Ю. на основании указа главы террористической организации «ДНР» заняла должность «судьи» так называемого «верховного суда ДНР».

Женщина принимала активное участие в создании и организации деятельности «местных судов» и работе «пленума верховного суда ДНР».

Публичным обвинением полностью доказана вина союзницы террористов в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Поскольку она в настоящее время продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области, ей заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги