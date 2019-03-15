Судья так называемого «верховного суда ДНР» заочно приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе специального судебного производства установлено, что в январе 2015 года бывшая судья Апелляционного суда Донецкой области Безрученко Ю. на основании указа главы террористической организации «ДНР» заняла должность «судьи» так называемого «верховного суда ДНР».

Женщина принимала активное участие в создании и организации деятельности «местных судов» и работе «пленума верховного суда ДНР».

Публичным обвинением полностью доказана вина союзницы террористов в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Поскольку она в настоящее время продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области, ей заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.