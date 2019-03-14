Пограничники будут уделять особое внимание журналистам из РФ, въезжающим в Украину перед выборами. Об этом сказал на брифинге спикер Государственной пограничной службы, пресс-секретарь Олег Слободян, сообщает Укринформ.

«По состоянию на утро, сегодня в Украине уже находится почти 60 представителей иностранных СМИ», - сказал он.

Слободян уточнил, отвечая на вопрос журналистов, что среди них пока нет представителей российских СМИ. В этом контексте он отметил, что пограничники будут уделять особое внимание журналистам из Российской Федерации. И даже если у них будет разрешение ЦИК, «автоматом их пропускать через границу не будут».

Он отметил, что с момента въезда аккредитованных журналистов пограничники не пропустили через границу только одного журналиста - гражданина Российской Федерации, который представлял одну из канадских телекомпаний, и в свое время нарушил порядок въезда во временно оккупированный Крым.

Пресс-секретарь сообщил, что в целом на сегодня в Украину уже прибыли более 240 наблюдателей. Государственная пограничная служба проводит заблаговременно проверку этой категории лиц по ведомственным базам данных, а копии списков зарегистрированных наблюдателей и организаций, предоставленных ЦИК, есть в каждом пункте пропуска.

Напомним, пограничники не пропустили в Украину представляющего канадскую телекомпанию российского журналиста, аккредитованного для освещения выборов президента.