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Пограничники не пропустили в Украину представляющего канадскую телекомпанию российского журналиста, аккредитованного для освещения выборов Президента.

Об этом на брифинге сказал спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, передают Українськi Новини.

Он отметил, что, по информации Центральной избирательной комиссии, на выборы Президента аккредитовано около 800 представителей СМИ.

По состоянию на 14 марта, в Украину прибыли около 60 журналистов.

Отказано во въезде 1 журналисту.

«Он гражданин России, который постоянно проживает в Канаде и работает на канадском телевидении. Он получил аккредитацию от ЦИКа, но в ходе дополнительной проверки выяснилось, что он незаконно пересекал административную границу с оккупированным Крымом», - пояснил спикер Госпогранслужбы.

Таким образом, россиянин не пропущен в Украину, ему поставлен запрет на въезд сроком на 3 года.
ForUm

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