Национальный совет по телерадиовещанию, рассмотрев результаты мониторинга вещания лицензиатов ООО «Телеканал СТБ» (логотип «С-Возможно все!»), ООО «ТРК «Натали» (логотип «НАТАЛИ»), ООО «Тотвельд» (логотип «XSPORT»), ООО «Телекомпания «Телевсесвит» (логотип «Телевсесвит») и ООО «Идана Юкрейн» (логотип«BOUTIQUETV»), решил назначить им внеплановые проверки.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В соответствии с указом Президента Украины с целью чествования подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни 20 февраля в Украине отмечается День памяти Героев Небесной Сотни. В этот день отечественные вещатели обязаны руководствоваться правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти. Однако мониторинг вещания Нацсовета показал, что пятерка телеканалов из Киева не соблюдала это требование.

В частности, было зафиксировано, что 20 февраля телеканалы «С-Возможно все!», «Натали», «XSPORT» и «Телевсесвит» не распространяли информацию о дне памяти во всем объеме, а именно минимум раз в 2 часа. Кроме того, выявлено, что в эфире «BOUTIQUETV» такой информации не было на протяжении всех суток, а также в 12:00 не объявлялась минута молчания с сопровождением звука метронома и в промежутке времени с 00:00 до 1:02 на экране вещателей не демонстрировалась горящая свеча или соответствующее стилизованное изображение.

Учитывая выявленные признаки нарушений в вещании ООО «Телеканал СТБ», ООО «ТРК «Натали», ООО «Тотвельд», ООО «Телекомпания «Телевсесвит» и ООО «Идана Юкрейн» Национальный совет проведет внеплановые проверки деятельности этих компаний. На основании их результатов дальше регулятор примет соответствующие решения.