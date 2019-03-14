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Электроснабжение населения Венесуэлы восстановлено полностью на всей территории страны. Об этом сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес, передает местное издание El Pitazo.

В эфире государственного телевидения Родригес заявил, что «подача электрической энергии на национальном уровне восстановлена на 100%». Он добавил, что энергосистема работает с перебоями только в некоторых секторах муниципалитетов Барута и Эль-Атильо, где был зафиксирован взрыв электрических подстанций. Данный инцидент министр назвал актом саботажа, передает 112 Украина.

«Служба была восстановлена в более чем 70% из этих областей, но есть все еще сложности, которые, мы надеемся, будут решены в ближайшие несколько часов», - заявил министр.

Таким образом сегодня, 14 марта, в стране будет возобновлена работа предприятий и учреждений государственного и частного секторов, в то же время учебные заведения начнут работать только 15 марта. 

Напомним, 7 марта из строя вышла главная гидроэлектростанция Венесуэлы, в связи с чем большинство штатов страны осталось в темноте. Чиновники заявляли, что работа ГЭС была нарушена в результате кибератаки. По подозрению в организации саботажа арестовали двух человек. 

С начала блэкаута люди не могли подзарядить мобильные телефоны. Еще одной проблемой стали больницы - тяжелые пациенты массово гибли без систем жизнеобеспечения и из-за обесточенных операционных. 

Из-за отсутствия света и электричества власти отменили занятия в школах, не работал ряд компаний и предприятий. Это отключение электроэнергии стало самым длительным за последние 20 лет.

В связи с блэкаутом в стране объявили режим чрезвычайного положения.
ForUm

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