Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над сменой власти в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Caracol TV.

По словам Помпео, США намерены продолжать действовать в том же направлении.

«Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы», - сказал госсекретарь США.

По его словам, переговоры, чтобы добится этого результата, ведутся с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы, однако «есть еще много работы».

На вопрос о том, готовы ли США откликнуться на призыв Николаса Мадуро о прямых переговорах, Помпео посоветовал ему «вести переговоры с собственным народом, который он погубил».