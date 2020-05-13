Сегодня, 13 мая, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт вышел из тюрьмы. Его адвокаты ходатайствовали об этом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили защитники Манафорта, передает УНИАН со ссылкой на CNN.

Он будет отбывать остаток своего срока в домашнем заточении. Он успел пробыть примерно треть в федеральной тюрьме в Западной Пенсильвании.

Напомним, в марте 2019 года Манафорт был осужден по обвинению в мошенничестве и в нарушении FARA и получил семь с половиной лет тюремного заключения.