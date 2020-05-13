также в разделеМир
ООН: От голода могут пострадать 250 миллионов человек 15
Германия с 15 июня открывает границы 19
Польша еще на месяц продлила контроль на границах с ЕС 21
В Испании родственники тысяч жертв COVID-19 судятся с правительством 60
США не будут использовать российские аппараты ИВЛ 54
СМИ назвали имя российского дипломата, собиравшегося отравить пражских политиков 54
Италия с 18 мая открывает бары, рестораны и парикмахерские 11
ВОЗ: У медиков нет ничего, чтобы позволило бы «убить» коронавирус 20
Еврокомиссия подготовила план открытия границ ЕС 144
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом 43
В Нью-Йорке трое детей умерли от новой болезни, связанной с COVID-19 34
ВОЗ призывает готовиться к новой вспышке коронавируса 35
В мире от коронавируса умерли уже 285 тысяч человек 12
Литва и Польша открыли границы для работников и студентов 77
Британцам разрешили загорать и неограниченно заниматься спортом 83
Коронавирус в мире унес жизни более 284 тысяч человек 15
Россия вышла на третье место в мире по количеству инфицированных COVID-19 75
В Чехии на месте статуи Конева установили унитаз 112

Сегодня, 13 мая, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт вышел из тюрьмы. Его адвокаты ходатайствовали об этом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили защитники Манафорта, передает УНИАН со ссылкой на CNN.

Он будет отбывать остаток своего срока в домашнем заточении. Он успел пробыть примерно треть в федеральной тюрьме в Западной Пенсильвании.

Напомним, в марте 2019 года Манафорт был осужден по обвинению в мошенничестве и в нарушении FARA и получил семь с половиной лет тюремного заключения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги