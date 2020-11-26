Бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, осужденного за махинации, хотят вывести из-под обвинения штата, оставив федеральные обвинения. Только в таком случае президент может помиловать осужденного, сообщает УП со ссылкой на The Hill.

Окружная прокуратура Манхэттена сообщила, что подает апелляцию в суд высшей инстанции Нью-Йорка решения об отмене обвинений против Манафорта.

Еще в марте прошлого года суд штата Нью-Йорк приговорил руководителя кампании Трампа за махинации с жилищной ипотекой и другие преступления.

Позже судья штата отклонил это дело, мотивируя это тем, что обвинение частично совпадают с федеральными относительно банковского мошенничества.

Такое же решение подтвердил и апелляционный суд.

Сейчас офис прокурора обратился по этому делу в суд высшей инстанции штата.

Соответствующее ходатайство подано в связи с тем, что Трамп вскоре покинет пост, но до этого сможет оформить несколько помилований.

Манафорта приговорили к более 7 лет заключения, но в мае его из тюрьмы перевели под домашний заключения за коронавирус.

Ранее президент США Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Майкла Флинна, который ранее признал себя виновным во лжи агентам ФБР о разговорах с российским послом.

Напомним, в марте 2019 года Манафорт был осужден по обвинению в мошенничестве и в нарушении FARA и получил семь с половиной лет тюремного заключения.