Шевченковский районный суд Черновцов приговорил участника террористической организации «ДНР» к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Во время специального предварительного расследования, которое проводило УСБУ в Черновицкой области под процессуальным руководством прокуратуры, установлено, что обвиняемый с 2014 года является членом террористической организации «ДНР» и активно участвует в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В частности, обвиняемый, в составе пророссийской террористической группировки, принял участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов под Саур-Могилой Шахтерского района Донецкой области, вблизи Донецкого аэропорта, населенных пунктов Ясиноватая, Дмитровка, Красный Партизан, Пески и Авдеевка.

Боевика приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества, кроме жилья.