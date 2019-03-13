Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года составил 3033 грн, что на 19,3% больше, чем по состоянию на 1 января. Тогда средняя пенсия в Украине составляла 2542 грн, сообщает «Новое Время» со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

При этом 80% пенсионеров получают пенсию по возрасту, которая в среднем составляет 3102 грн, 13% получают среднюю пенсию по инвалидности в 2679 грн, 5% получают среднюю пенсию в 2773 грн из-за утраты кормильца и 2% - 3097 грн за выслугу лет.

Также в Пенсионном фонде указали, что для 28% пенсионеров среднее повышение пенсии составило от 100 до 400 грн, для 27% пенсионеров – свыше 1000 грн, для 22% - 100 грн.

Напомним, в марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2410 гривен.