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Канцелярия Уманского Епархиального Управления Украинской Православной Церкви опровергла информацию о том, что религиозные общины сел Родникивка и Пугачовка Уманского района перешли в Православную Церковь Украины.

Фото: Уманская епархия УПЦ / Википедия

Об этом говорится на официальном сайте Уманской епархии УПЦ.

В сообщении утверждается, что указанные прихода продолжают находиться в лоне Украинской Православной Церкви и остаются верными своему Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

«Собрание религиозных общин сел Родникивка и Пугачовка не проводили и никакие действия по переходу из УПЦ в ПЦУ общин не принимались. Если кто-то где-то и собирался и куда переходил, то и решение их на "определенном уровне"», - сообщают в епархии.
ForUm

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