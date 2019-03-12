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За январь-февраль Украина импортировала 0,9 млрд кубометров газа, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ПАО «Укртрансгаз».

«Всего за два месяца 2019 года в Украину было импортировано 0,9 млрд куб. м голубого топлива, что меньше на 20%, или на 0,2 млрд куб. м, аналогичного прошлогоднего объема», - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году импорт газа сократился по сравнению с 2017 годом на 24,8% – с 14,1 миллиарда кубических метров до 10,6 миллиарда кубометров.

 
ForUm

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