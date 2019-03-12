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Полиция начала досудебное расследование по факту ночной стрельбы в Кривом Роге, в результате которой пострадало 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Предварительно установлено, что пострадавшие получили телесные повреждения в виде непроникающих огнестрельных ранений, они находятся в одной из городских больниц.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств дела и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Металлургическим отделением полиции были внесены сведения в Едрей по предварительной правовой квалификацией предусмотренной ч. 4 ст. 296 УК Украины, а именно совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия, санкция которой предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

 
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