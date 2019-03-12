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Печерский райсуд Киева арестовал без права на залог полицейского, который во время конфликта ножом ранил инспектора патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 5 марта текущего года у остановочной платформы Киевского железнодорожного узла Юго-Западной железной дороги в Киеве.

Между сотрудником Голосеевского райотдела Управления полиции охраны и инспектором патрульной полиции, которые были знакомы между собой и проживали в одном общежитии, возник конфликт.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, сотрудник полиции охраны нанес оппоненту не менее 6 ударов ножом в различные части тела, причинив ранения, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений.

Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили подозрение по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), санкция которой предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры Киева.
ForUm

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