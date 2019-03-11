Во время Великого поста, как и во время успешного лечения, нельзя грустить, но нужно прилагать усилия и лучше трудиться над своим духовным обновлением.

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Об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в проповеди вечером Прощёного воскресенья, 10 марта.

Предстоятель УПЦ рассказал, как каждый христианин должен проводить время поста.



«Пост — это время, когда каждый христианин, каждый желающий быть со Христом и быть спасенным особенно активно и усердно должен трудиться над очищением своей плоти и духа. Церковь готовила нас несколько воскресений к этому спасительному времени, напоминая нам, что такое пост. Пост — это древо, на которое мы восходим и откуда мы видим Бога — лично, своими внутренними очами мы зрим Бога. Пост — это та добродетель, которая помогает человеку заблудившемуся, отошедшему от Отчего дома, возвратиться обратно к любящему Отцу. Пост — это та добродетель, которая помогает человеку получить оправдание на Страшном суде и войти в Рай, который Бог возвратил нам через Свои страдания, через вольную смерть и славное Воскресение», — сказал он.



«Хотя и трудно поститься, трудно молиться, нужно прилагать усилия. Господь говорит: "Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф. 6:16-18)», — напомнил Блаженнейший Онуфрий.



По его словам, верующий человек в течение года соблюдает пост, но во время Великого поста «пост увеличивается», поэтому «и молитвы, которые осуществляем ежедневно в пост, становятся длиннее». То есть «человек должен во время Великого поста больше молиться».



При этом он подчеркнул, что не нужно впадать в крайности и брать на себя сверхбольшой молитвенный подвиг или подвиг телесного воздержания, но нельзя и расслабляться.



«Эта работа может внешне казаться горькой, но по сути, пост и молитва — те добродетели, которые зажигают в душе человека радость, мир и спокойствие, которые ищет каждый, но не все ищут там, где они есть», — отметил Предстоятель.



По словам Первосвятителя, во время Великого поста важно «заставлять себя загружать свой ум словами молитвы», ведь молитва «исцеляет от рассеянности, высокоумия, высокопарности».



Постную пищу он посоветовал подбирать для себя индивидуально, однако молитвы во время поста «не выбирают; молитвы нужно читать все, которые положено по богослужебному церковному уставу».



«Пусть Господь помогает всем нам по мере своих сил трудиться над восстановлением духовной гармонии, восхождением по ступеням духовного совершенствования, чтобы мы увидели славу Воскресения Христова, которая будет явлена над Церковью через 50 дней после начала поста», — пожелал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.