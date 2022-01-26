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Враг Христов препятствует человеку спастись и войти в райские обители.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Святая мученица Татьяна жила, по человеческим меркам, давно - на заре христианства. Но у Бога нет мёртвых, у Него все живы. И тот, кто служит Богу, (после смерти) только меняет форму своего бытия, но всегда остаётся жив», - сказал Предстоятель.

Он напомнил, что святая Татьяна была молодой, красивой (и духовно, и телесно) девушкой, но вместо земных благ избрала мученичество за Христа.

«Тогда были такие времена, что за одно имя «христианин» людей арестовывали и предавали тяжким мукам и смерти. И святая Татьяна возлюбила Бога так сильно, что когда предстала перед выбором между Богом и земной жизнью, выбрала Бога», — сказал Митрополит Онуфрий.

«Сегодня другие времена, - продолжил он. - Сегодня верность Богу определяется другими параметрами. Никто нас, слава Богу, не убивает и не мучает. Но всё равно враг человеческого спасения старается помешать человеку исполнить свою основную миссию - быть спасённым, быть жителем рая, который Господь вернул через Своё воплощение, страдание и Воскресение».

Как отметил Блаженнейший, тот человек, который хочет жить благочестиво, он всегда претерпевает в этой жизни какие-нибудь неудобства. «Их можно назвать поступательным христианским мученичеством», - добавил он. 

«Это также мученичество, но если в первые века христиане претерпевали муки на протяжении одного дня или недели, то нынешние мучения простираются на время всей человеческой жизни», - отметил митрополит Онуфрий.
ForUm

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