Девочка, на которую упало рухнувшее от ветра дерево, умерла в карете скорой помощи.
В Виннице, в воскресенье, 10 марта, в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
Отмечается, что трагедия произошла по улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.
«В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи», - говорится в сообщении.
По факту гибели девочки следствие Левобережного отделения полиции в Виннице открыло уголовное производство. Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты провели первоочередные следственные действия.
Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время