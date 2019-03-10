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Девочка, на которую упало рухнувшее от ветра дерево, умерла в карете скорой помощи.

В Виннице, в воскресенье, 10 марта, в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Отмечается, что трагедия произошла по улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.

«В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи», - говорится в сообщении.

По факту гибели девочки следствие Левобережного отделения полиции в Виннице открыло уголовное производство. Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты провели первоочередные следственные действия.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение.
ForUm

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