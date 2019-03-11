Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Как отмечается в сообщении, рейтинг Украины отражает низкую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные выплатами долга, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски. В то же время в агентстве отмечают повышение доверия к политике и последовательности действий правительства, улучшение макроэкономической стабильности, снижение государственного долга и несколько источников международной поддержки.

«Продолжающееся сотрудничество Украины с МВФ ослабило финансовые ограничения и способствовало восстановлению международных резервов», - говорится в сообщении. В частности Украина получила первый транш (1,4 млрд долларов) по 14-месячной программе (SBA) в декабре и рассчитывает получить два 1,3 млрд долларов после пересмотра в мае и ноябре 2019 года.

Кроме того, правительство в октябре 2018 года выпустило еврооблигации на сумму 2 млрд долларов, получил первый транш (500 млн евро) в рамках Программы макрофинансовой помощи ЕС (MFAP) и получил кредит в размере 349 млн евро с использованием части гарантии Всемирного банка в размере 750 млн долларов. Международные резервы Украины в конце 2018 года выросли до 20,8 млрд долларов - самого высокого уровня с 2012 года.

«Повышенная гибкость обменного курса, разблокирование внешнего финансирования с помощью новой программы МВФ и умеренный внешний дисбаланс смягчают краткосрочное давление на международные резервы», - говорится в сообщении агентства.

Напомним, в октябре 2018 года агентство Fitch Ratings также подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Украины на уровне «B-» со стабильным прогнозом.