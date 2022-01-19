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Кредитная история — это собирательная информация о кредитной дисциплине заемщика. Кредитный рейтинг — общий балл на основе данных з кредитной истории. На основе этих параметров каждая финансовая организация принимает решение об одобрении или отказе в кредите заемщику. Исходя из этого, важно ответственно относиться к кредитованию: вовремя вносить платежи, самостоятельно выходить на контакт с кредитором, если нет возможности закрыть долг. В последнем случае компания может предложить реструктуризацию или пролонгацию. Все вместе это поможет не только стабилизировать кредитный рейтинг, но и повысить его.

Почему кредитная история может ухудшиться?

Основная причина ухудшения кредитной истории состоит в том, что клиенты финансовых организаций не соблюдают графики платежей по кредиту. Также на дестабилизацию влияют такие факторы:

  1. слишком частые запросы в БКИ для проверки кредитной истории;
  2. наличие задолженности сразу в нескольких кредитных компаниях;
  3. частое поручительство по кредиту для друзей или родственников;
  4. мошенничество — если по документам заемщика получали кредит злоумышленники;
  5. многократные обращения за кредитами.

Как узнать состояние КИ?

Все финансовые организации подают отчеты о каждом заемщике в бюро кредитных историй. Поэтому важно отслеживать тенденцию роста или спада рейтинга. Раз в год в УБКИ можно бесплатно проверить свою кредитную историю. При последующих запросах эта услуга будет стоить 50 грн.

Где дадут кредит с плохой кредитной историей?

Банковские структуры известными высокими требованиями по отношению к заемщикам. Это связано с рисками из-за крупных сумм и длительных сроков. Банки, как правило, занимаются целевым кредитованием — на крупные приобретения или вложения: автомобиль, недвижимость, бизнес.

Если цель заемщика — получить кредит на сумму до 15-25 тыс. грн, оптимальным выбором станет МФО. Подать запрос в микрофинансовую организацию можно даже при наличии проблемной кредитной истории.

МФО также принимают во внимание положение кредитного рейтинга, однако не принимают решение, опираясь только на этот параметр. Чтобы получить кредит онлайн с плохой кредитной историей стоит рассчитывать на регулярный доход и постоянное трудоустройство. Таким образом, компания сможет определить, что при наступлении финальной даты платежа клиент сможет закрыть кредит.

Как исправить ситуацию?

Улучшить кредитную историю можно используя следующие способы:

  • закрыть текущие просрочки. Если одновременно это не получается сделать, можно воспользоваться услугой рефинансирования;
  • свести до минимум количество открытых кредитов;
  • активно пользоваться кредитными продуктами. Один из самых простых способов улучшить КИ — обращаться в одну и ту же МФО, брать в долг небольшие микрозаймы и вовремя закрывать их. 6-8 таких кредитов, и КИ значительно улучшится.
ForUm

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