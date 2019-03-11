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В Актовом зале Киево-Печерской Лавры 9 марта состоялась встреча студентов Киевской духовной академии и семинарии с абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком. По просьбе студентов Александр Усик поделился историей своего призвания к вере, становления как христианина и спортсмена.

Фото: УПЦ

После совместной молитвы к украинскому спортсмену обратился ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр, поблагодарив боксера за визит, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отвечая на многочисленные вопросы воспитанников КДАиС, боксер рассказал об искушениях, которые встречаются ему в профессиональной жизни и как он с ними пытается справиться, пояснил, когда нельзя и когда необходимо применять физическую силу не на ринге, поделился мыслями относительно воспитания детей (у боксера их трое) и других актуальных проблем. Спортсмен открыл слушателям секрет – у него есть желание учиться в семинарии, и поинтересовался, нужно ли сдавать вступительные экзамены.

В конце встречи владыка Сильвестр поблагодарил чемпиона за содержательное общение и подарил издания КДА с публикациями студентов. После этого спортсмен остался для фото со всеми желающими.
ForUm

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