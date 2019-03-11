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Перед началом Святого Великого поста Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к верующим Украинской Православной Церкви со словами наставления и благословил на особое молитвенное правило для мира в Украине.

Фото: Интер

Читать в пост по одной кафизме Псалтири в день за мир в Украине благословил приступающим с понедельника к Святой Четыредесятнице верующим УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Об этом он сказал в эфире еженедельной программы «Слово Предстоятеля», сообщает "Фома в Украине".

«На время Святого и Великого поста мы каждый год берём на себя какое-то небольшое молитвенное правило. И в этот святой пост я бы хотел дать благословение на то, чтобы мы молились за свою украинскую землю..., чтобы Бог послал нам мир», — сказал Предстоятель УПЦ.

«Давайте будем читать в пост каждый день по одной кафизме. Когда кому удобно. Хоть сразу кафизму целиком, хоть по частям (славам*). И делать 12 земных поклонов с молитвой "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, помилуй нашу землю и наш народ"», — призвал он.
 
Говоря о чтении Псалтири, Предстоятель УПЦ отметил: «Это сильная молитва. Святой Иоанн Златоуст говорит, что лучше перестать восходить солнцу, чем людям перестать читать Псалтирь. Настолько важна эта книга, настолько она наполнена сильными молитвами».

«Пусть Господь помогает нам с пользой для себя, в разумной мере совершать свой подвиг молитвы и поста. И пусть Господь услышит нас и благословит нас, нашу землю и наш народ», - пожелал верующим Митрополит Онуфрий.
ForUm

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