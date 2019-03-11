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Парламент Венесуэлы, Национальная ассамблея, должен собраться 11 марта на экстренное заседание и проголосовать за введение в стране чрезвычайного положения в связи с ситуацией в энергетике.

Об этом 10 марта на пресс-конференции в Каракасе заявил спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы. Главные тезисы своего обращения он разместил в Facebook, сообщает УНИАН.

Незначительная авария на гидроэлектростанции «Гури» превратилась в национальную катастрофу, причиной которой стало воровство инвестиций в энергетическую отрасль и неграмотное руководство - 80% страны зависело от мощностей одной ГЭС, подчеркнул Гуайдо.

По его данным, за 72 часа, прошедшие с момента отключения электроэнергии, 15 пациентов в клиниках скончалось из-за невозможности оказать им помощь. 15 тыс. больных, которым требуется диализ, подвергаются огромному риску, отметил политик. Экономические потери от блэкаута Гуайдо оценил в $1,6 млрд.

Он сообщил, что связался со специалистами из Германии, Бразилии, Японии и Колумбии, которые могли бы помочь Венесуэле преодолеть кризис в энергетике. 

Напомним, 7 марта практически по всей Венесуэле пропало электричество. В национальной корпорации по электроэнергии назвали причиной саботаж на гидроэлектростанции «Гури».

Президент Николас Мадуро заявил, что США развязали против страны электрическую войну. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео подчеркнул, что дефицит электроэнергии – результат некомпетентности властей.
 
ForUm

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