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В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 5 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по Львовской области обесточены 19 населенных пунктов, Киевской - 12, Житомирской - 12, Луганской, Черновицкой - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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