По состоянию на 7:00 27 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 4 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Сумской области обесточены 35 населенных пунктов, Днепропетровской - 20, Киевской - 7 и Донецкой - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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