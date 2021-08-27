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По состоянию на 7:00 27 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 4 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Сумской области обесточены 35 населенных пунктов, Днепропетровской - 20, Киевской - 7 и Донецкой - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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