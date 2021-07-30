По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Киевской области обесточены 102 населенных пункта, Черновицкой - 71, Черниговской - 39, Хмельницкой - 28, Днепропетровской - 21, Донецкой – 20, Житомирской - 20, Кировоградской - 13, Запорожской - 12, Сумской - 10, Черкасской - 9, Луганской - 6 и Херсонской - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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