По состоянию на 7:00 9 августа в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 49 населенных пунктов в 2 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Закарпатской области обесточены 47 населенных пунктов, а Сумской - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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