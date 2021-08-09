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По состоянию на 7:00 9 августа в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 49 населенных пунктов в 2 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.  

Так, в Закарпатской области обесточены 47 населенных пунктов, а Сумской - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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