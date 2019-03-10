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Европейский союз должен продолжать оказывать давление на Венесуэлу и в случае необходимости ввести дополнительные санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью воскресной газете Tagesspiegel am Sonntag.

По его словам, Евросоюз поддерживает оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«Важно, чтобы международное давление оставалось высоким. Мы в ЕС готовы ввести дополнительные санкции, если это потребуется. Мы не будем участвовать в игре по затягиванию времени, которую начал Мадуро. Наша поддержка Хуана Гуайдо непоколебима», - сказал министр.

Напомним, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал жителей Венесуэлы пройти маршем к столице страны Каракасу.
ForUm

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