Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал жителей Венесуэлы пройти маршем к столице страны Каракасу. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, в субботу, 9 марта, во время своего выступления перед сторонниками в Каракасе, Гуайдо заявил, что хочет совершить поездку по Венесуэле, после чего объявит дату марша.

«Мы все придем в Каракас», - заявил Гуайдо.

Лидер оппозиции отметил, что при необходимости он будет рассчитывать на внешнее вмешательство.

По словам Гуайдо, конституция Венесуэлы позволяет не только участие венесуэльских военных в зарубежных операциях, но и «иностранцев - на территории страны».

Напомним, ранее сообщалось, что в венесуэльской столице Каракасе состоялись массовые демонстрации против президента страны Николаса Мадуро, на которые вышли тысячи людей. Во время демонстраций лидер оппозиции Хуан Гуайдо обратился к демонстрантам и призвал не сдаваться до тех пор, "пока мы не обретем свободу".