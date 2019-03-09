Акция солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией и продолжают борьбу за украинский Крым, проходит в столичном парке Шевченко.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Наша акция посвящена украинскому Крыму ... Именно этот день и именно памятник Тарасу Григорьевичу мы выбрали для того, чтобы обратиться в первую очередь к крымчанам и поддержать их сегодня, потому что они продолжают свой протест и во время оккупации», - сказала в выступлении на акции координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Она отметила, что для жителей свободной Украины день рождения Тараса Шевченко - праздник, а для крымчан - это один из главных дней борьбы против российской оккупации.

Скрипник напомнила, что традиция выходить к памятнику Шевченко в разных городах Крыма в знак сопротивления оккупации началась с 9 марта 2014 года, когда оккупантами были похищены организаторы движения «Евромайдан-Крым» Андрей Щекун и Анатолий Ковальский.

В акции принимают участие более сотни общественных активистов и неравнодушных киевлян. Они держат плакаты со строками Кобзаря «Боритесь - побороте» с именами украинских политзаключенных, «Вставайте, кайдани порвіте» а также «Крым - это Украина», «Россия - тюрьма народов».

Участники акции также принесли фотографии с дорогими им местами Крыма, которые разместили на импровизированной выставке.

Напомним, сегодня, 9 марта, день рождения Тараса Шевченко - украинского поэта, художника, мыслителя. Родился Тарас Шевченко в селе Моринцы на Черкасщине в семье крепостных помещика Энгельгардта. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с днем рождения украинского поэта Тараса Шевченко.