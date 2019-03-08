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Сегодня, 8 марта, в 02:50 в Макаровском районе Киевской области на автодороге Музычи-Грузское в селе Яблоновка на ул. Грушевского в результате ДТП погибли 4 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К месту вызова были направлены дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Макаров.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что автомобиль ВАЗ-2112-4 врезался в дерево.

В результате ДТП погибли 4 человека, а 1 женщина в находилась в тяжелом состоянии, которая была госпитализирована.
ForUm

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