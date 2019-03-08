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Финское правительство подало в отставку из-за провала реформы социальной здравоохранения и регионального управления.

Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Юха Сіпіля, сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.

«Причиной отставки (правительства Финляндии. - Ред.) стал провал реформы социальной здравоохранения и регионального управления», - говорится в сообщении.

Как отмечает Yle, премьер-министр Юха Сіпіля обратился к президенту республики Саули Ниинистьо в резиденции главы государства в Мянтюниэми.

Ниинистьо уже принял отставку правительства.

 
ForUm

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