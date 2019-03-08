Финское правительство подало в отставку из-за провала реформы социальной здравоохранения и регионального управления.
Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Юха Сіпіля, сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.
«Причиной отставки (правительства Финляндии. - Ред.) стал провал реформы социальной здравоохранения и регионального управления», - говорится в сообщении.
Как отмечает Yle, премьер-министр Юха Сіпіля обратился к президенту республики Саули Ниинистьо в резиденции главы государства в Мянтюниэми.
Ниинистьо уже принял отставку правительства.
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