За минувшие сутки, 7 марта, российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг пять раз обстрелял наши позиции:
из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Водяное;
дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Гнутово;
дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 13 обстрелов подразделений украинских войск:
трижды из минометов калибра 82 мм - в районе села Кримское;
трижды из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный;
из артиллерийских систем калибра 152 мм - у поселка городского типа Новотошковское;
из минометов калибра 120 мм - вблизи населенных пунктов Айдар, Троицкое и Новозвановка;
из минометов 82-го калибра - возле села Екатериновка;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Зайцево;
из стрелкового оружия - вблизи поселка Новолуганское.
В результате обстрелов пять наших защитников получили ранения.
Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа огнем дежурных огневых средств Объединенных сил.
По данным разведки, четырех оккупантов ликвидировано, 13 – ранены. Также уничтожена боевую машину пехоты противника.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Напомним, с полуночи 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе введен режим тишины, который должен действовать бессрочно.
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