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Центральный городской суд города Пирей отменил все обвинения по делу судна «Andromeda» и всех членов его экипажа, сообщает Посольство Украины в Греции.

«В частности, 2 украинских моряка Алексей Слепнев и Сергей Константинов – капитан и старпом указанного судна – после решения всех формальностей вернутся на родину в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Экипаж судна был арестован в январе 2017 по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов. Следствие по делу длилось 10 месяцев. Судебный процесс длился более 5 месяцев, состоялось 11 судебных заседаний.  
ForUm

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