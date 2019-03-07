Центральный городской суд города Пирей отменил все обвинения по делу судна «Andromeda» и всех членов его экипажа, сообщает Посольство Украины в Греции.

«В частности, 2 украинских моряка Алексей Слепнев и Сергей Константинов – капитан и старпом указанного судна – после решения всех формальностей вернутся на родину в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Экипаж судна был арестован в январе 2017 по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов. Следствие по делу длилось 10 месяцев. Судебный процесс длился более 5 месяцев, состоялось 11 судебных заседаний.